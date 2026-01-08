Choremance | darsi appuntamento al supermercato per conoscersi nelle attività giornaliere
Choremance permette di trasformare le attività quotidiane, come la spesa o una passeggiata, in incontri tra persone interessate a conoscersi. Ideale per chi ha poco tempo, questa piattaforma facilita appuntamenti spontanei al supermercato o in altri luoghi di routine, offrendo un modo semplice e discreto per creare nuove connessioni senza rinunciare alle proprie abitudini quotidiane.
C'è poco tempo oggi, anche per uscire a cena fuori. Choremance trasforma in appuntamenti le commissioni quotidiane, come la spesa o le passeggiate col cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
