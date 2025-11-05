Il Nil chiude 10 attività e denuncia altrettanti imprenditori | multe per 137mila euro
C'è l'estetista cinese, il bar, la pasticceria, un'azienda metalmeccanica, edile, di impianti elettrici, ma anche una rivendita di generi alimentari. I carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del Lavoro) nei primi giorni di novembre hanno ispezionate 10 attività imprenditoriali in tutta la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
