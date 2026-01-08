Il bar di Artemisia resterà chiuso fino a comunicazione futura. La decisione riguarda il punto di ristoro situato all’interno del Centro Culturale, sede anche della biblioteca molto frequentata da studenti e cittadini. Per aggiornamenti sulle aperture e sui servizi, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali del Centro Culturale.

Il bar di Artemisia rimarrà chiuso fino a data da definire. E’ il cartello che i cittadini si sono trovati di fronte (c’era anche ieri) all’ingresso del luogo di ristoro del Centro Culturale, dove ha sede la biblioteca, frequentato da molti studenti ogni giorno. Fermo restando che nelle varie sale vengono allestiti molti eventi culturali. Roberto Martinelli, del direttivo di FdI Capannori, dice: "Il giorno di Befana mi sono recato ad Artemisia - racconta Martinelli - per assistere al tradizionale spettacolo organizzato dal Centro Culturale di Tassignano per tutti i bambini quando, con mia sorpresa, ho trovato il bar chiuso con un cartello che informava sulla chiusura dell’attività fino a data da destinarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiude ancora il bar dello spazio Artemisia

Leggi anche: Lazio ancora leader nell’economia dello spazio, il ruolo della Tuscia

Leggi anche: "Aree studio, bar e sport: il Novi Sad diventi uno spazio vivo"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un giorno che chiude le feste e lascia spazio ai ricordi più belli. La Befana porta via le luci, ma resta la magia dei momenti condivisi, dei dettagli scelti con cura e di un’eleganza che accompagna ogni stagione. Buona Epifania da Sete di Jaipur, con lo stile di s - facebook.com facebook