Lazio ancora leader nell’economia dello spazio il ruolo della Tuscia

Lazio si conferma protagonista nell’economia dello spazio, con la Tuscia che riveste un ruolo strategico. Istat ha presentato i primi dati italiani sull’industria spaziale, evidenziando il contributo e le caratteristiche di questo settore in crescita, offrendo una panoramica aggiornata e dettagliata sullo sviluppo e l’impatto economico dell’industria spaziale nel territorio.

L’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha presentato i principali risultati relativi alla misurazione del contributo e delle principali caratteristiche dell’industria dello spazio emersi dal Conto tematico sull’economia dello spazio compilato per la prima volta in Italia con riferimento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Saelemaekers parla da leader prima di Torino-Milan! L'esterno belga carica l'ambiente: "Dimenticare la Lazio, contano solo i tre punti". E su Nkunku lancia un messaggio bellissimo di fiducia. Leggi le dichiarazioni a Sky Sport! ? #TorinoMilan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook