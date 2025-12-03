Chiesa nel mirino di due club di Serie A: il giocatore vuole restare al Liverpool ma l’interesse forte riapre le riflessioni. Tutti gli aggiornamenti. La Serie A non dimentica i suoi campioni. Nonostante Federico Chiesa abbia lasciato la Juventus per la Premier League, l’esterno della Nazionale continua ad attirare l’attenzione dei club italiani, che non hanno mai smesso di monitorare la sua situazione al Liverpool. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’ex bianconero è tornato prepotentemente al centro dei rumors internazionali. L’indiscrezione svelata da Schira riguarda un assalto a più fronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa può davvero tornare in Serie A? Pressing costante per l’attaccante del Liverpool, cosa filtra sul suo futuro: tutti gli aggiornamenti