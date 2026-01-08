Chi è Michael Flacks il misterioso compratore che vuole l’Ilva per un euro

Michael Flacks è un imprenditore britannico poco conosciuto, recentemente emerso come potenziale acquirente dell’ex Ilva per un euro. Originario della periferia di Manchester, opera principalmente a Miami e Montecarlo. Non ha esperienza nel settore siderurgico e si distingue come un mini miliardario tra i ricconi britannici. La sua proposta ha suscitato curiosità, ma restano molti dubbi sulla reale intenzione e sul suo profilo.

Chi è Michael Flacks, spuntato dal nulla e ormai pretendente privilegiato per comprare l’ex Ilva? Da dove spunta, da Montecarlo o da Miami dove opera o dalla periferia di Manchester dove è nato? Non sa nulla di siderurgia, è un mini miliardario, tra i ricconi britannici è il numero 100 e dice di volere la più grande acciaieria d’Europa per un euro. Accendiamo un lumicino sulla nuova puntata della triste saga di Taranto. Quella che state per leggere è la trascrizione di un episodio di Questitaliani il podcast di Stefano Cingolani per Il Foglio. Ascoltalo qui: Non sappiamo chi lo ha tirato fuori dal cilindro, ma a quel che è dato sapere, non sembra l’uomo giusto al posto giusto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chi è Michael Flacks, il misterioso compratore che vuole l’Ilva per un euro Leggi anche: Ex Ilva, ecco il piano finanziario: così Flacks vuole vincolare lo Stato Leggi anche: Ex Ilva a Flacks Group per 1 euro e 1.200 operai a casa, la trattativa con il Governo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi è Michael Flacks, il misterioso compratore che vuole l'Ilva per un euro - Dopo la fuga di ArcelorMittal, l'acciaieria di Taranto rischia di finire nelle mani di un finanzie ... ilfoglio.it

EX ILVA di Taranto: ultimi aggiornamenti Lui è Michael Flacks un pluri miliardario Inglese che gestisce un fondo di investimento di famiglia multi miliardario. Secondo le ultime info, avrebbe proposto di acquistare lo stabilimento ex ilva di Taranto offrendo - facebook.com facebook

Ex Ilva, Michael Flacks: «Per l’acciaieria un team di esperti e grandi manager» #6gennaio #notizie x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.