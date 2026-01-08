Chi è Michael Flacks il misterioso compratore che vuole l’Ilva per un euro

Michael Flacks è un imprenditore britannico poco conosciuto, recentemente emerso come potenziale acquirente dell’ex Ilva per un euro. Originario della periferia di Manchester, opera principalmente a Miami e Montecarlo. Non ha esperienza nel settore siderurgico e si distingue come un mini miliardario tra i ricconi britannici. La sua proposta ha suscitato curiosità, ma restano molti dubbi sulla reale intenzione e sul suo profilo.

Chi è Michael Flacks, spuntato dal nulla e ormai pretendente privilegiato per comprare l’ex Ilva? Da dove spunta, da Montecarlo o da Miami dove opera o dalla periferia di Manchester dove è nato? Non sa nulla di siderurgia, è un mini miliardario, tra i ricconi britannici è il numero 100 e dice di volere la più grande acciaieria d’Europa per un euro. Accendiamo un lumicino sulla nuova puntata della triste saga di Taranto.   Quella che state per leggere è la trascrizione di un episodio di Questitaliani il podcast di Stefano Cingolani per Il Foglio. Ascoltalo qui:     Non sappiamo chi lo ha tirato fuori dal cilindro, ma a quel che è dato sapere, non sembra l’uomo giusto al posto giusto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

