Spotify Wrapped 2025 | Sfera Ebbasta e Anna sono gli artisti più ascoltati in Italia

Come ogni anno, è il momento di Wrapped, la campagna di Spotify che consente agli utenti di confrontarsi con i propri ascolti degli ultimi dodici mesi. La piattaforma ha anche pubblicato le classifiche di cantanti, album e brani più riprodotti in Italia e nel resto del mondo. Per quanto riguarda il nostro Paese, gli ascoltatori hanno eletto Sfera Ebbasta come l’artista maschile con più stream nel 2025, seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracash. Per quanto riguarda l’universo femminile, troviamo al primo posto Anna, accompagnata da Elodie, Rose Villain, Taylor Swift e Lady Gaga. Il più ascoltato nel mondo è Bad Bunny, che si posiziona davanti a Taylor Swift, The Weeknd, Drake e Billie Eilish. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Spotify Wrapped 2025: Sfera Ebbasta e Anna sono gli artisti più ascoltati in Italia

Altre letture consigliate

Ho trascorso la maggior parte del tempo con Oscar Peterson Plays The Cole Porter Songbook. E c'è di più nel mio #SpotifyWrapped spotify.com/wrapped-share/… Vai su X

Il 3 dicembre 2025, Spotify ha pubblicato il suo Spotify Wrapped, svelando le preferenze musicali dell’anno appena trascorso. In Italia, gli ascoltatori hanno premiato soprattutto artisti come Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Geolier e Marracash tra i nomi maschili più - facebook.com Vai su Facebook

La classifica Spotify Wrapped 2025, i cantanti e le canzoni più ascoltate: dominano Sfera Ebbasta e Olly - Sfera Ebbasta, Bad Bunny, le coppie Olly e Jvli e Lady Gaga e Bruno Mars comandando le classifiche dei cantanti e delle canzoni più ascoltate in Italia ... Riporta fanpage.it

Spotify Wrapped, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato del 2025 - Spotify Wrapped svela quali sono gli artisti più ascoltati del 2025, ma ci sono anche tante nuove funzionalità ... Si legge su billboard.it

Spotify rilascia Wrapped 2025: Sfera Ebbasta e Bud Bunny i più ascoltati dell'anno - Mercoledì 3 dicembre, l'azienda di streaming ha presentato la sua panoramica annuale dei trend di ascolto individuali e di quelli provenienti da tutto il mondo. Da msn.com

Spotify Wrapped 2025, Sfera Ebbasta e Bad Bunny i più ascoltati dell’anno - La piattaforma di streaming leader del mercato rivela le classifiche annuali di artisti, canzoni e podcast. Secondo ilsole24ore.com

Sfera Ebbasta e Bad Bunny i più ascoltati del 2025: cosa rivela davvero lo Spotify Wrapped di quest’anno - Dal rap ai podcast true crime, Spotify racconta le tendenze che hanno segnato l’anno degli ascoltatori italiani e globali. Lo riporta vanityfair.it

Spotify Wrapped 2025, le canzoni e gli artisti più ascoltati: le classifiche - Sfera Ebbasta è l'artista più ascoltato in Italia nel 2025. Lo riporta tg24.sky.it