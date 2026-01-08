CdS – ecco come Massara ha convinto il giocatore E domani parla Gasperini

Il Corriere dello Sport aggiorna sulle ultime novità di mercato: Massara ha convinto il giocatore a scegliere la Roma, con l’accordo ormai in fase di definizione. Domani è previsto un intervento di Gasperini, che fornirà ulteriori dettagli sulla situazione. Nel frattempo, si rafforza l’ipotesi di un trasferimento di Raspadori alla squadra giallorossa, segnando un passo importante nel mercato di gennaio.

2026-01-08 16:28:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: ROMA  – La Roma e Raspadori sono  sempre più vicini. In casa giallorossa  cresce la fiducia  per la riuscita dell’affare, con l’ultima offerta fatta al giocatore che è piaciuta molto. Mentre è ormai trovato da tempo l’accordo con  l’Atletico Madrid  (prestito a 2,5 milioni, riscatto fissato a 19), il  ds Massara  è vicinissimo ad ottenere il ‘ sì ‘ definitivo dall’ex Napoli. Raspadori, Massara incontra la famiglia e gli agenti. Massara si è spostato tra Milano e Bologna per incontrare gli  agenti  e i  familiari  del giocatore,  convincendolo  sull’offerta della Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

