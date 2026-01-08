Caterina Murino interpreta ‘La vedova scaltra’ di Carlo Goldoni, in scena ai Rinnovati. L’attrice, sotto la regia di Giancarlo Marinelli, presenta un adattamento fedele e accurato dell’opera, offrendo al pubblico un’interpretazione autentica e raffinata del classico teatrale. Lo spettacolo si distingue per l’attenzione ai dettagli e la cura nella messa in scena, confermando l’importanza di questa commedia nella tradizione teatrale italiana.

Caterina Murino porta in scena ‘La vedova scaltra’ di Carlo Goldoni, nell’adattamento di Giancarlo Marinelli, che ne cura anche la regia. Domani e sabato alle 21, domenica alle 17, riparte la stagione dei Rinnovati con un grande classico del teatro. E sabato alle 18.30, il cast della produzione in scena incontrerà il pubblico nel foyer dei Rinnovati, per rispondere alle curiosità e svelare aneddoti e dettagli del dietro le quinte. La storia di Goldoni è quella di una donna libera e di quattro pretendenti, in un gioco sottile di intelligenza, ironia e sentimento. Caterina Murino dà volto e voce a Rosaura, ironica e profondamente moderna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caterina Murino è ’La vedova scaltra’ sul palco dei Rinnovati

Leggi anche: Al Teatro Toniolo Caterina Murino interpreta "La vedova scaltra"

Leggi anche: La vedova scaltra, Caterina Murino in scena al Quirino per la Prima Nazionale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caterina Murino, 47 anni, diventa mamma: “Ho chiesto alla medicina”. La gioia dopo la doppia tragedia - L’attrice sarda, 48 anni il prossimo 15 settembre, ha dato alla luce il suo primo figlio, Demetrio Tancredi, nato dalla relazione con l’avvocato francese Edouard ... libero.it

Una donna libera. Quattro pretendenti. Un gioco sottile di intelligenza, ironia e sentimento. E’ “La vedova scaltra”, in scena sul palco del Teatro dei Rinnovati venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 gennaio https://www.canale3.tv/caterina-murino-illumina-la-vedo - facebook.com facebook