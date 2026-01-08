Cambia il Premio Nonino | diventa biennale e va in giro per il mondo

Il Premio Nonino, riconoscimento di rilievo internazionale nel settore delle eccellenze culturali e agricole, cambia formula. Da quest’anno si svolge ogni due anni e si sposta all’estero, rafforzando la sua presenza e il suo carattere globale. Questa modifica rappresenta un passo importante per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e tradizionale, mantenendo saldi i principi di eccellenza e innovazione che lo contraddistinguono da oltre mezzo secolo.

Svolta storica per il Premio Nonino, il prestigioso riconoscimento internazionale che da oltre mezzo secolo celebra l'eccellenza e la civiltà contadina: da quest'anno la manifestazione friulana raddoppia le ambizioni, diventando biennale e intensificando la sua vocazione internazionale.

