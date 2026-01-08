Calciomercato Inter derby in vista per Mario Gila?
L'Inter si prepara alla prossima sessione di calciomercato, con attenzione al reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club nerazzurro potrebbe affrontare un derby di mercato per Mario Gila, giovane difensore di prospettiva. Un'opportunità che riflette l’interesse a rinforzare la linea arretrata in vista delle sfide future, in un contesto di pianificazione e rinnovo della rosa.
Calciomercato, non solo di riparazione: in estate l’ Inte r dovrà rinnovare il pacchetto difensivo e – almeno secondo quanto rivelato ultimamente da Alfredo Pedullà – in casa nerazzurra qualcosa pare muoversi per Mario Gila. Le milanesi sul difensore della Lazio Ha spiegato il giornalista sportivo: “ Nelle ultime settimane e anche negli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
