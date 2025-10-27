Calciomercato Milan Mario Gila il nome caldo per gennaio | Tare al lavoro per il colpo in difesa

Il calciomercato del Milan si prepara a entrare nel vivo in vista di gennaio, e il nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri per rinforzare la difesa è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio, classe 2000, rappresenta il profilo ideale per il 3-5-2 rossonero: rapido, tecnico e con margini di crescita importanti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro per provare a sbloccare l’operazione. Il dirigente, che aveva portato Gila in Italia nel 2022 dal Real Madrid, può contare su un rapporto diretto con il giocatore e il suo entourage, un fattore che potrebbe dare al Milan un vantaggio rispetto a Inter e Juventus, anch’esse interessate. 🔗 Leggi su Milanzone.it

