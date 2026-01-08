Calciomercato Inter cambia il suo futuro? Il Girona ha chiesto informazioni la notizia

Il calciomercato dell'Inter potrebbe riservare importanti novità. Secondo fonti recenti, il Girona ha manifestato interesse per un giocatore nerazzurro che attualmente non rientra nei piani della società. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni, offrendo nuove opportunità sia per il club sia per il calciatore coinvolto. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter – Il Girona si è interessato al giocatore di proprietà nerazzurra che non rientra nei piani del club. Il mercato internazionale torna a scuotere l’ambiente della Beneamata con un’indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il Girona, club rivelazione della Liga spagnola, avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Kristjan Asllani. Il giovane regista albanese, centrocampista dotato di una visione di gioco cristallina e di una precisione millimetrica nei lanci lunghi, si trova attualmente in prestito al Torino, ma il suo cartellino resta di proprietà della società milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, cambia il suo futuro? Il Girona ha chiesto informazioni, la notizia Leggi anche: Calciomercato Lazio, Pedullà svela: «L’Inter ha chiesto informazioni per Gila. Il suo futuro però è nelle mani di…» Leggi anche: Yildiz e quella rivelazione sul futuro: un top club ha chiesto informazioni! La posizione della Juventus e del numero 10 in ottica rinnovo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il calciomercato squadra per squadra: cosa succederà a gennaio; Calciomercato, Castellanos cambia i progetti della Lazio, De Vrij torna da Inzaghi; Quote Norton-Cuffy cambia squadra calciomercato gennaio 2026; Calciomercato, i colpi che possono cambiare la corsa scudetto. Terremoto Inter, 5-6 mesi di stop: si cambia - Terremoto in casa Inter dopo la vittoria sul campo del Parma: il terribile infortunio rimescola nuovamente le carte ... diregiovani.it

Calciomercato Inter, nuova svolta Frattesi: scambio alla pari - Frattesi può finire al Galatasaray in uno scambio alla pari con Singo ... interlive.it

Infortunio e stagione finita, in casa Inter cambia improvvisamente il mercato - Infortunio grave per un calciatore che rischia di veder finire la propria stagione con largo anticipo con l’Inter che potrebbe dover cambiare le proprie strategie di mercato. calciomercato.it

"#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Cancelo Cancelo, l’Inter e il coraggio di fiorire C’è un momento, nel calcio come" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Tutte le notizie di calciomercato di oggi: sfuma Cancelo per l'Inter, Lucca in uscita dal Napoli, il Chelsea ufficializza il nuovo allenatore facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.