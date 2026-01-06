Calciomercato Lazio Pedullà svela | L’Inter ha chiesto informazioni per Gila Il suo futuro però è nelle mani di…

Sul calciomercato della Lazio, Pedullà ha rivelato che l’Inter ha manifestato interesse per Mario Gila, chiedendo informazioni sul difensore di Sarri. Tuttavia, il futuro di Gila rimane ancora da definire e dipenderà da vari fattori. L’interesse dell’Inter rappresenta un’opzione concreta, ma la decisione finale spetta alle parti coinvolte e alle trattative in corso.

