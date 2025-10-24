Chivu | Conte? Nessuna voglia di rivalsa qui si è vinta la seconda stella e giocato due finali Champions
Domani, ore 18:00 al Maradona, Napoli e Inter si affronteranno nella gara valida per l’ottava giornata della Serie A 202526. Alla vigilia del match, Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa nerazzurra. Le parole di Chivu in conferenza. Che partita aspettarsi? «Si affrontano la squadra Campione d’Italia con la squadra vice-campione d’Italia. Le ambizioni sono altissime. Sarà una gara combattuta in cui entrambe le squadre vorranno dire la loro e portare a casa il risultato». Che risposte deve dare questa partita? «Non possiamo fare paragoni con l’anno scorso ma guardare cosa è accaduto l’anno scorso: loro hanno vinto il campionato e noi no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
