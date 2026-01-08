Calcio serie C il Perugia continua a preparare la sfida al Bra ma il mercato bussa alle porte | in arrivo un nuovo centrocampista

Il Perugia prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Bra, concentrandosi esclusivamente sul campo. Nel frattempo, il mercato si infiamma e si prospetta l’arrivo di un centrocampista di livello. Questa fase richiede attenzione e strategia, anche se l’obiettivo principale rimane la prestazione in campo. La rosa potrebbe presto beneficiare di un nuovo elemento, rafforzando ulteriormente le possibilità della squadra.

La parola d'ordine è pensare solo al campo, ma in periodi come questo non è esattamente facile. Ecco dunque che la rosa del Perugia potrebbe a breve arricchirsi di un ottimo nuovo elemento di categoria.Si tratta di Riccardo Ladinetti, classe 2000, attualmente in forza al Pontedera e che ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

