Cairo | Gara che si poteva pareggiare Mercato? Abbiamo tanta carne al fuoco – VIDEO

Urbano Cairo ha commentato la recente sconfitta del Torino contro l’Udinese, sottolineando come la gara fosse alla portata di entrambe le squadre. Riguardo al mercato, il presidente ha evidenziato di avere molte possibilità da valutare, mantenendo un tono di cautela e ottimismo rispetto alle future operazioni di rafforzamento della squadra.

Urbano Cairo commenta la sconfitta del Torino contro l’Udinese: dal risultato al calciomercato, le parole del patron Amareggiato per il risultato (e non potrebbe essere altrimenti), cauto ottimismo invece per quanto riguarda quel che il suo Torino avrà da fare in materia di calciomercato. E’ quasi mezzanotte quando il patron granata Urbano Cairo lascia lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

