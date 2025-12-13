Cairo dopo Torino Cremonese | Vittoria fondamentale! Mercato? Ecco come agiremo – VIDEO

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Urbano Cairo analizza l'importanza del risultato per il Torino e anticipa le strategie di mercato del club. Nell'intervista rilasciata a margine del match di Serie A, il presidente commenta l'andamento della squadra e le prospettive future, sottolineando il valore di questa vittoria per il cammino della stagione.

Urbano Cairo intervista dopo Torino Cremonese, ecco il commento del patron del club ai margini del match di Serie A, le sue parole Il Torino torna a sorridere e – di conseguenza – anche Urbano Cairo. Il patron granata ha parlato ai margini del match di Serie A vinto per 1-0 contro la Cremonese. Ecco . Calcionews24.com

cairo dopo torino cremoneseVlasic stende la Cremonese, il Torino torna a vincere dopo 7 giornate: caos sul finale - 0 la Cremonese di Davide Nicola e ritrovano i 3 punti che mancavano dal successo sul Ge ... tuttosport.com

cairo dopo torino cremoneseTorino-Cremonese 1-0, Cairo: “La squadra aveva voglia di vincere. Con Petrachi…” - Al termine della gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A, il presidente granata ... msn.com

cairo dopo torino cremonese vittoria fondamentale mercato ecco come agiremo 8211 video

© Calcionews24.com - Cairo dopo Torino Cremonese: «Vittoria fondamentale! Mercato? Ecco come agiremo» – VIDEO

TORINO-CREMONESE 1-0 | CLAMOROSO FURTO! VAR dove sei?!

Video TORINO-CREMONESE 1-0 | CLAMOROSO FURTO! VAR dove sei?!