Cairo dopo Torino Cremonese | Vittoria fondamentale! Mercato? Ecco come agiremo – VIDEO
Dopo la vittoria contro la Cremonese, Urbano Cairo analizza l'importanza del risultato per il Torino e anticipa le strategie di mercato del club. Nell'intervista rilasciata a margine del match di Serie A, il presidente commenta l'andamento della squadra e le prospettive future, sottolineando il valore di questa vittoria per il cammino della stagione.
Urbano Cairo intervista dopo Torino Cremonese, ecco il commento del patron del club ai margini del match di Serie A, le sue parole Il Torino torna a sorridere e – di conseguenza – anche Urbano Cairo. Il patron granata ha parlato ai margini del match di Serie A vinto per 1-0 contro la Cremonese. Ecco . Calcionews24.com
Vlasic stende la Cremonese, il Torino torna a vincere dopo 7 giornate: caos sul finale - 0 la Cremonese di Davide Nicola e ritrovano i 3 punti che mancavano dal successo sul Ge ... tuttosport.com
Torino-Cremonese 1-0, Cairo: “La squadra aveva voglia di vincere. Con Petrachi…” - Al termine della gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A, il presidente granata ... msn.com
SALERNITANA: BOTTA E RISPOSTA CON PETRACHI Da ieri Gianluca Petrachi è di nuovo il direttore sportivo del Torino. Tornato alla corte di Urbano Cairo dopo sei... x.com
SALERNITANA: BOTTA E RISPOSTA CON PETRACHI Da ieri Gianluca Petrachi è di nuovo il direttore sportivo del Torino. Tornato alla corte di Urbano Cairo dopo sei... - facebook.com facebook
TORINO-CREMONESE 1-0 | CLAMOROSO FURTO! VAR dove sei?!