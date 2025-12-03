Via Alessio Narbone piccole buche crescono alimentate anche dall' incuria dell' amministrazione

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2016, come documentato dalle immagini di google maps, questa buca che si trova in via Alessio Narbone, tra il civico 34 e il civico 36, causata dalla rete fognaria probabilmente collassata, cresce e fiorisce alimentata dall'incuria dell'amministrazione.Negli anni sia gli amministratori di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Via Alessio Narbone, piccole buche crescono alimentate anche dall’incuria dell’amministrazione - Dal 2016, come documentato dalle immagini di google maps, questa buca che si trova in via Alessio Narbone, tra il civico 34 e il civico 36, causata dalla rete fognaria probabilmente collassata, cresce ... Segnala mondopalermo.it

"Via Narbone ridotta a discarica e la Tari è sempre più cara" - Ci sono vari condomini e palazzine servite dal “porta a porta” ma nessuno ... palermotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Alessio Narbone Piccole