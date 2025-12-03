Via Alessio Narbone piccole buche crescono alimentate anche dall' incuria dell' amministrazione

Dal 2016, come documentato dalle immagini di google maps, questa buca che si trova in via Alessio Narbone, tra il civico 34 e il civico 36, causata dalla rete fognaria probabilmente collassata, cresce e fiorisce alimentata dall'incuria dell'amministrazione.Negli anni sia gli amministratori di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

