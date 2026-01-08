Brutta sorpresa per un insegnante messinese rientra dopo le vacanze di Natale e trova la casa svaligiata

Un insegnante messinese, al ritorno dalle vacanze di Natale, ha scoperto la propria abitazione a Novara svaligiata. La scoperta ha suscitato grande preoccupazione e disappunto, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità delle case durante le assenze prolungate. La vicenda sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i propri spazi privati.

Brutta sorpresa per un insegnante messinese, tornato a Novara dopo le vacanze di Natale: al rientro, ha trovato la propria abitazione completamente devastata dai ladri.Come si legge su NovaraToday, il docente, residente al quinto piano di un condominio nel quartiere San Martino, ha scoperto il. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

