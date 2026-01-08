Brisbane Roar FC-Auckland FC venerdì 09 gennaio 2026 ore 09 | 35 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Brisbane Roar FC e Auckland FC, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle 09:35, apre il dodicesimo turno dell’A-League australiana. Di seguito vengono fornite le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici di una sfida tra la capolista e una squadra impegnata a consolidare la propria posizione in classifica. Un appuntamento importante nel campionato australiano, da seguire con attenzione.

Dodicesimo turno di A-League australiana che vede la capolista Auckland FC impegnata sul campo del Brisbane Roar FC. Gli Orange vengono da 3 KO nelle ultime 4 gare disputate, con una media di quasi 2 gol subiti a partita. Momento calante per la squadra di Valkanis dopo l'ottimo inizio, ma la classifica rimane buona con la squadra in piena lotta per i playoff.

Gianpaolo Calvarese. E-Force · Here Comes The Boom. Clima rovente al Polytec Stadium: l’allenatore del Brisbane Roar, Michael Valkanis, riceve prima un cartellino giallo… e subito dopo il rosso! Dialogo molto breve con l’arbitro .. #CalVARese #arbitri - facebook.com facebook

