Brazil’s Justice Minister Lewandowski resigns

Il ministro della Giustizia del Brasile, Ricardo Lewandowski, ha rassegnato le proprie dimissioni, come comunicato dal ministero. La notizia segnala un cambiamento nella leadership del settore giudiziario del paese, in un contesto di attenzione e analisi politica. La decisione sarà seguita dagli sviluppi relativi alla gestione e alle future nomine nel settore della giustizia brasiliano.

