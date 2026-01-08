Brazil’s Justice Minister Lewandowski resigns

Da internazionale.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Giustizia del Brasile, Ricardo Lewandowski, ha rassegnato le proprie dimissioni, come comunicato dal ministero. La notizia segnala un cambiamento nella leadership del settore giudiziario del paese, in un contesto di attenzione e analisi politica. La decisione sarà seguita dagli sviluppi relativi alla gestione e alle future nomine nel settore della giustizia brasiliano.

BRASILIA, Jan 8 (Reuters) - Brazil’s Justice Minister Ricardo Lewandowski resigned from his role, a letter released by the ministry showed on Thursday.Lewandowski attribu. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

brazil8217s justice minister lewandowski resigns

© Internazionale.it - Brazil’s Justice Minister Lewandowski resigns

Leggi anche: Oxfam lancia la nuova campagna “Climate Justice Is Gender Justice”

Leggi anche: Tom Stoppard, drammaturgo e sceneggiatore di Brazil e Shakespeare in Love, morto a 88 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Justice minister, Rio governor announce emergency unit to combat crime - Brazil’s Minister of Justice and Public Security, Ricardo Lewandowski, and the Governor of Rio de Janeiro, Claudio Castro, announced on Wednesday (Oct. agenciabrasil.ebc.com.br

Brazilian Justice Minister EXIT Triggers Major Power Shift in Lula Government

Video Brazilian Justice Minister EXIT Triggers Major Power Shift in Lula Government

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.