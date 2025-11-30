Tom Stoppard drammaturgo e sceneggiatore di Brazil e Shakespeare in Love morto a 88 anni

Il drammaturgo di origine cecoslovacca premio Oscar per la sceneggiatura di Shakespeare in Love è morto il 29 novembre 2025 in Inghilterra. Il drammaturgo e sceneggiatore Tom Stoppard, che diresse Rosencrantz e Guildenstern sono morti e conquistò un Oscar nel 1999 per la sceneggiatura di Shakespeare in Love, è morto nel Dorset, in Inghilterra, il 29 novembre 2025 all'età di 88 anni, come rivela la sua agenzia United Agents. Nato nel 1937 in Cecoslovacchia, il pluripremiato Stoppard ha lasciato un ricco corpus di opere per il teatro e il cinema a cominciare da Rosencrantz e Guildenstern sono morti, scatenata pièce metateatrale sull'Amleto che gli ha fruttto il primo Tony Award nel 1968 ed è stata anche la sua unica regia cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Stoppard, drammaturgo e sceneggiatore di Brazil e Shakespeare in Love, morto a 88 anni

