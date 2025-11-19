Tanto dolore e tristezza a Savignano per la scomparsa di Laura Montanari, 61 anni, una vita dedicata alla scuola come maestra elementare. Nubile, viveva sola nel quartiere Cesare e domenica sera la sorella Laila e il cognato Franco non sentendola rispondere al telefono sono andati a casa sua e l’hanno trovata nella camera da letto senza vita. Una morte naturale come accertato dal medico. Il funerale di Laura Montanari avrà luogo domani con la messa alle 14.30 nella collegiata di Santa Lucia e poi la sepoltuta nel cimitero di Savignano. Questa sera ci sarà la veglia di preghiera nella chiesa di Castelvecchio con il rosario alle 20 e la messa alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Savignano in lutto, è morta la maestra elementare Laura Montanari