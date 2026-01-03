Fammi vedere se c’è il ferito a bordo se non c’è nessuno vi segnalo alla polizia | uomo blocca l’ambulanza e l’autista si sente male

Un autista ha bloccato la strada a un’ambulanza, chiedendo di verificare la presenza di un ferito a bordo. In seguito, ha minacciato di segnalare l’incidente alle autorità. L’episodio ha causato tensione e preoccupazione, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure di emergenza e di garantire la sicurezza di chi presta soccorso.

"Fammi vedere se avete il ferito a bordo, vi faccio una segnalazione", queste le parole dell' autista che ha bloccato la strada a un' ambulanza. Il fatto è accaduto a Torre Angela, nella periferia di Roma Est. Intorno alle 11:30 del 2 gennaio, i sanitari stavano trasportando un paziente in codice giallo al Policlinico Tor Vergata quando un furgone ha tagliato la strada al veicolo su via di Torrenova, all'altezza di via di Tor Bella Monaca, impedendogli di proseguire la marcia. L'autista del Renault Trafic è sceso dalla vettura, si è avvicinato allo sportello del guidatore e ha intimato al personale del 118 di mostrare il ferito a bordo, dubitando dell'emergenza in corso.

