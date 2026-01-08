Nella sprint di Oberhof, la squadra femminile italiana di biathlon ottiene risultati positivi, con due atlete tra le prime 15, nonostante l’assenza di Vittozzi e Wierer. Passler commenta un miglioramento nelle sue performance, mentre Carrara si prepara a migliorare nelle prossime gare sugli sci. Un segnale di crescita e resilienza per il team azzurro, che dimostra di poter competere ai livelli più alti anche in assenza di alcuni pilastri.

Buone notizie per la Nazionale italiana femminile di biathlon, che riesce nell’impresa di piazzare due atlete tra le migliori 15 della sprint di Oberhof nonostante l’assenza di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Le due stelle azzurre, in accordo con lo staff tecnico, avevano scelto di rinunciare alla trasferta in Turingia per effettuare un blocco di allenamenti in preparazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Conferma importante ad alti livelli per Rebecca Passler, che eguaglia il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo arrivando undicesima (con una gran prestazione al poligono) proprio come nella mass start di Le Grand Bornard che aveva chiuso il 2025: “ Ho passato una pausa natalizia tranquilla ed era importante per me. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Passler: “Mi riesce tutto semplice, si è sbloccato qualcosa”; Carrara: “Sugli sci ingranerò nelle prossime gare”

