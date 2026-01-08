Benedetta tu sorella neve che ora manca ma fiocca a Casa Testori

A un mese dai giochi olimpici invernali, torna a Casa Testori la mostra “Benedetta tu, sorella neve”. Rileggere Testori in questo contesto permette di riflettere sulla sua capacità di catturare i mutamenti naturali e il loro impatto, evocando con delicatezza il senso di temporaneità e di trasformazione che la neve porta con sé, anche quarant’anni dopo. Un’occasione per approfondire la sua opera in un momento di rinnovato interesse per le tematiche della natura.

Benedetta Parodi e l’aneddoto su sua sorella Cristina/ “Mamma mi mandava a controllare cosa faceva…” - Benedetta Parodi e è legatissima a sua sorella Cristina e assicura che tra loro non c'è mai stata nessuna rivalità: "Lei era la più bella ed io. ilsussidiario.net

Cristina Parodi, sorella Benedetta/ “La meno competitiva del mondo. Ho imparato da lei come ci si comporta” - Cristina Parodi è una giornalista e conduttrice televisiva di successo, ma anche la sorella di Benedetta Parodi. ilsussidiario.net

Affidiamo alla misericordia di Dio la nostra sorella ANTONETTA BRUNO, ved. Angelo Del Regno, che oggi ha concluso il suo lungo pellegrinaggio terreno. Preghiamo in suffragio della sua anima benedetta perché sia accolta in Paradiso e partecipiamo il nost - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.