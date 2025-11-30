Milano – La neve è in arrivo. Già dalle prossime ore. Ad annunciarlo, già da giorni, è Arpa Lombardia con il bollettino neve che recita così: nella notte tra domenica e lunedì sono previste precipitazioni diffuse sulla Lombardia, che su Alpi e Prealpi determineranno un’imbiancata di neve (fino a 10 cm) al di sopra dei 1300–1500 m. La nuova neve andrà a sovrapporsi al manto già presente, che alle quote medie raggiunge 25–35 cm, mentre oltre i 2500 m si misurano 70–90 cm. La nuova neve potrà localmente incrementare l’instabilità, soprattutto su pendii ripidi sottovento e zone di accumulo. L’emissione del grado di pericolo valanghe riprenderà lunedì 1 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve in arrivo, un inizio di dicembre imbiancato. E se non fiocca? Nubi e pioggia. Le previsioni meteo