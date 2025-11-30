Neve in arrivo un inizio di dicembre imbiancato E se non fiocca? Nubi e pioggia Le previsioni meteo

Ilgiorno.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – La neve è in arrivo. Già dalle prossime ore. Ad annunciarlo, già da giorni, è Arpa Lombardia con il   bollettino neve che recita così: nella notte tra domenica e lunedì sono previste precipitazioni diffuse sulla Lombardia, che su Alpi e Prealpi determineranno un’imbiancata di neve (fino a 10 cm) al di sopra dei 1300–1500 m.  La nuova neve andrà a sovrapporsi al manto già presente, che alle quote medie raggiunge 25–35 cm, mentre oltre i 2500 m si misurano 70–90 cm. La nuova neve potrà localmente incrementare l’instabilità, soprattutto su pendii ripidi sottovento e zone di accumulo. L’emissione del grado di pericolo valanghe riprenderà lunedì 1 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

neve in arrivo un inizio di dicembre imbiancato e se non fiocca nubi e pioggia le previsioni meteo

© Ilgiorno.it - Neve in arrivo, un inizio di dicembre imbiancato. E se non fiocca? Nubi e pioggia. Le previsioni meteo

Contenuti che potrebbero interessarti

neve arrivo inizio dicembreNeve in arrivo, un inizio di dicembre imbiancato. E se non fiocca? Nubi e pioggia. Le previsioni meteo - Le precipitazioni delle prossime ore dovrebbero portare neve fino a 1000 metri. Secondo ilgiorno.it

neve arrivo inizio dicembreBollettino neve: occhi puntati sull’Immacolata/ Le previsioni: in arrivo dal Nord-Europa una perturbazione - Bollettino neve, i fiocchi attesi per il ponte dell'Immacolata: le previsioni per la settimana con l'arrivo di una nuova perturbazione ... Segnala ilsussidiario.net

neve arrivo inizio dicembreCiclone sul Mediterraneo, freddo intenso e neve a bassa quota - L’inizio di dicembre sarà segnato dall’arrivo di una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Europa, capaci di modificare in modo significativo lo scen ... Da ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Neve Arrivo Inizio Dicembre