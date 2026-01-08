Belen Rodriguez il look casual con cappotto in shearling è super chic

Belen Rodriguez ha recentemente sfoggiato un look casual con un cappotto in shearling, evidenziando un stile sofisticato ma sobrio. Nonostante il 2026 sia agli inizi, l’attenzione sulla sua eleganza è già alta. L’attrice e showgirl si presenta in forma, confermando il suo ruolo di icona di stile con un outfit semplice ma raffinato, adatto a ogni occasione quotidiana.

Il 2026 è appena iniziato, eppure per tutti sembra già essere entrato nel suo vivo: Belen Rodriguez, ad esempio, è immediatamente tornata a lavoro ed in forma più smagliante che mai, per giunta. Da qualche tempo, come sappiamo, ha finalmente ripreso la sua vita in mano dopo gli anni turbolenti che hanno seguito l’ennesima rottura con Stefano De Martino: ora ha una nuova casa a Milano, è reduce da delle meritate vacanze alle Maldive in compagnia degli amici più cari e sta persino per tornare in tv. Sono già iniziate, infatti, le registrazioni della nuova edizione di Only Fun — Comico Show, programma tv che dallo scorso anno conduce insieme ai PanPers: eccola portarci dietro le quinte sui suoi social, e svelarci qualche dettaglio in merito ai favolosi look con i quali la vedremo calcare il palco, tra scollature e lustrini. 🔗 Leggi su Dilei.it

