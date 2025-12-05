Elodie casual chic | il look velluto e denim a Sorrento

Il 2025 si chiude con una certa soddisfazione per Elodie: oltre ad essersi affermata come popstar di fama internazionale grazie al suo talento ed al suo carisma, nel tour dei palazzetti ancora in corso, l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi ha esordito anche nel mondo del cinema — e con un certo successo — prima come doppiatrice e poi come protagonista, in Gioco Pericoloso vicino ad Adriano Giannini, e poi in Fuori di Mario Mortone. Eccola di conseguenza prendere parte alla 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, evento invernale chiave nell’industria cinematografica italiana, un appuntamento annuale dedicato esclusivamente agli operatori e ai professionisti del settore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elodie casual chic: il look velluto e denim a Sorrento

