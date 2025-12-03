Roberto Mercadini torna a teatro con il nuovo monologo Animali umani
Si apre il sipario sulla 27esima edizione di "Prova d’attore", la rassegna teatrale ospite del Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone. A inaugurare il nuovo cartellone sarà Roberto Mercadini con il suo ultimo spettacolo “Animali umani. Un monologo su tutti noi”, in programma sabato 6. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
