Roberto Mercadini torna a teatro con il nuovo monologo Animali umani

Cesenatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre il sipario sulla 27esima edizione di "Prova d’attore", la rassegna teatrale ospite del Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone. A inaugurare il nuovo cartellone sarà Roberto Mercadini con il suo ultimo spettacolo “Animali umani. Un monologo su tutti noi”, in programma sabato 6. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

