Basket in Divisione Regionale 2 fa spicco a Pisa il derby tra IES e DREAM
Pisa, 4 dicembre 2025 – Il derby tra Devitalia IES Sport e DREAM Basket catalizza l’attenzione degli appassionati pisani in occasione dell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2. L’ultima stracittadina del girone di andata vede di fronte, venerdì alle 21 al palasport, due squadre all’inseguimento della parte alta della classifica, attualmente guidata dall’imbattuta Fortezza Livorno. Completa il quadro il GMV, secondo a quattro lunghezze dalla capolista, impegnato in casa, sabato alle 18,30 al Palasartori di Ghezzano, contro il modesto Argentario, con l’intenzione di rimanere in scia di Fortezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
