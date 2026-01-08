Barbara D'Urso non avrà lo show su Rai 1 anche Sanremo non confermato | C'è un patto di non belligeranza con Mediaset

Barbara D'Urso non avrà uno show su Rai 1, né partecipazioni a Sanremo. La decisione, motivata da questioni di budget e ristrutturazioni aziendali, sembra essere influenzata anche da un patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset. La scelta riflette un cambio di strategia nel panorama televisivo italiano, con un’attenzione particolare a equilibri e alleanze tra le principali emittenti.

Barbara d’Urso ha fatto il suo ritorno in grande stile in TV come concorrente ufficiale dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle, in coppia con Pasquale La Rocca. Un’esperienza intensa, conclusa con un dignitoso terzo posto e una buona dose di visibilità. M - facebook.com facebook

