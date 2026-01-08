Barbara D'Urso non avrà lo show su Rai 1 anche Sanremo non confermato | C'è un patto di non belligeranza con Mediaset

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso non avrà uno show su Rai 1, né partecipazioni a Sanremo. La decisione, motivata da questioni di budget e ristrutturazioni aziendali, sembra essere influenzata anche da un patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset. La scelta riflette un cambio di strategia nel panorama televisivo italiano, con un’attenzione particolare a equilibri e alleanze tra le principali emittenti.

Barbara D'Urso non avrà nessun programma su Rai1. Surprise Surprise, questo era il titolo, non si farà e oltre a questioni di tagli e budget in azienda, ci sarebbe sullo sfondo anche il patto di non belligeranza con Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

