Nuovo show di Barbara d’Urso su Rai1 cancellato | colpa di tagli e patto Rai-Mediaset

Il nuovo show di Barbara d’Urso su Rai1 è stato cancellato prima della messa in onda. La decisione si deve a tagli improvvisi e a un accordo tra Rai e Mediaset, che ha interrotto i piani iniziali. La vicenda evidenzia come le dinamiche del mercato televisivo possano influire sui progetti e sulle collaborazioni tra le emittenti.

Nemmeno il tempo di annunciare il nuovo progetto televisivo che la notizia ha subito preso una piega inaspettata. Il nuovo show di Barbara d'Urso, prodotto da Fremantle e previsto su Rai1, è stato ufficialmente cancellato. La conduttrice, nelle ultime settimane, era stata accostata a diversi progetti della Rai, con voci che parlavano anche di un possibile ruolo a Sanremo 2026, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome più probabile per il Festival resta Andrea Delogu. La motivazione ufficiale fornita dalla Rai è semplice: tagli al budget e problemi economici interni hanno reso impossibile proseguire con la produzione del programma.

