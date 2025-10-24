Lo hanno trovato morto nel bagno e nessuno se ne era accorto | che tristezza

Temporeale.info | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ successo nelle ultime ore e c’è grande rammarico per una situazione che poteva essere gestita meglio. E’ morto da solo. L’ennesimo caso di malasanità o meglio di una situazione che almeno poteva essere gestita meglio ed invece è finita purtroppo nel peggiore dei modi. La famiglia ha deciso subito di attuare provvedimenti e allo. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

lo hanno trovato morto nel bagno e nessuno se ne era accorto che tristezza

© Temporeale.info - Lo hanno trovato morto nel bagno e nessuno se ne era accorto: che tristezza

Contenuti che potrebbero interessarti

hanno trovato morto bagnoMorto nel bagno del parcheggio del centro commerciale a Cremona: trovato stamattina il 39enne da un addetto delle pulizie - Indagini in corso per chiarire le cause del decesso di un uomo di 39 anni nel bagno del centro commerciale di Cremona. Da alphabetcity.it

hanno trovato morto bagnoMalore fatale nei bagni del parcheggio: muore un uomo di 39 anni - Dramma questa mattina poco dopo le 7 in via Dante, all’interno del centro commerciale vicino alla stazione dei pullman. laprovinciacr.it scrive

Tragedia in un centro commerciale: uomo trovato morto in bagno - Soccorsi inutili, polizia al lavoro per ricostruire la vicenda ... Segnala zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Hanno Trovato Morto Bagno