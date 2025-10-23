Blevio conclusi i lavori sul ‘ponte due’ danneggiato dal maltempo Torna il doppio senso di marcia
Como, 23 ottobre 2024 – La viabilità è pronta a tornare alla normalità. Con la ricostruzione della volta crollata, si sono conclusi i lavori al cosiddetto "ponte due" di Blevio, danneggiato durante l'ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Como lo scorso settembre. Nei prossimi giorni saranno smontati i ponteggi e rimossi i new jersey: condizioni meteo permettendo, la riapertura al doppio senso di marcia è prevista entro sabato 25 ottobre. “Con la conclusione di questo intervento - spiega il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - da lunedì 27 potranno iniziare i lavori sul "ponte uno", secondo la programmazione stabilita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
