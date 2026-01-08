Atti scenici in luoghi privati A Ca' porta il teatro nelle case | tutti gli appuntamenti

A Ca’ – atti scenici in luoghi privati è una rassegna dedicata a portare il teatro nelle case, trasformando ambienti privati in spazi di incontro e condivisione. Promossa dalla compagnia Spazio A Teatro, questa iniziativa offre appuntamenti culturali in contesti intimi, consentendo al pubblico di vivere l’esperienza teatrale in modo originale e coinvolgente. Un’occasione per avvicinare il teatro a un pubblico più ampio e diversificato.

Portare il teatro dentro le abitazioni, trasformando luoghi privati in spazi di incontro e ascolto, è l'idea alla base di A Ca' – atti scenici in luoghi privati, la rassegna ideata e curata dalla compagnia Spazio A Teatro. La compagnia è già promotrice della rassegna estiva Ra-dici, che da cinque.

