Prima Scala 2025 in diretta mondovisione | la Rai porta in 4K Lady Macbeth nelle case di tutti

Un'opera dirompente e sensuale, censurata per la sua audacia e celebrata per la sua altissima qualità musicale. È "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmítrij Šostakóvič, che inaugura la stagione del Teatro alla Scala e che Rai Cultura propone domenica 7 dicembre a partire dalle 17.45 in diretta su Rai 1.

