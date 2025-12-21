Asst Melegnano Martesana Ecco i camici bianchi in arrivo
Asst Melegnano Martesana annuncia l’arrivo della dottoressa Chiara Rusconi come nuova responsabile di Ematologia. Con una consolidata esperienza presso la Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e l’ospedale Niguarda, la dottoressa Rusconi assume ora la guida della struttura. La sua nomina rappresenta un passo importante per il miglioramento dei servizi offerti. Asst Melegnano Martesana si impegna a garantire un’assistenza di qualità, puntando sulla competenza e sull’esper
È la dottoressa Chiara Rusconi la nuova responsabile di Ematologia di Asst Melegnano Martesana. Con un’importante esperienza maturata presso la Divisione di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, oltre a un precedente incarico all’Ematologia dell’ ospedale Niguarda, la dottoressa Rusconi assume la guida della Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Ematologia dell’Asst Melegnano Martesana. Nel nuovo ruolo, Rusconi sarà alla guida di una struttura che rappresenta un punto di riferimento per i tre plessi ospedalieri dell’Asst. Il suo compito principale sarà garantire le attività di diagnosi, cura e follow-up delle patologie ematologiche e oncoematologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
