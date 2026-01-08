L’assicurazione auto post incidente con colpa può comportare costi più elevati, soprattutto per alcuni profili di automobilisti. In Emilia-Romagna, in particolare, donne manager con responsabilità al volante sono tra le categorie più colpite. Secondo l’osservatorio Rc auto di Facile, oltre 42.000 automobilisti si trovano ad affrontare polizze più care, evidenziando l’importanza di valutare attentamente le proprie coperture e i fattori che influenzano il premio assicurativo.

Bologna, 8 gennaio 2026 – Brutte notizie per oltre 42mila automobilisti emiliano-romagnoli. Secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e un aumento del costo del servizio. I numeri di Rc auto: tra cali e aumenti . Il peso percentuale degli automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa in rapporto al totale assicurati è in calo a livello nazionale (-14%), ma in Emilia-Romagna, regione in controtendenza, è in aumento (+3%). Lasciate da parte le cattive notizie, secondo i numeri di Facile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assicurazione auto post incidente con colpa, polizze più care. Il profilo tipo dell’automobilista stangato: donna e manager

Assicurazione Rc auto, aumenti nel 2026: chi paga di più? Donne penalizzate (perché fanno più incidenti); Allarme revisione, aumenta il numero di auto sprovviste: multe salate; Ferrara è la provincia con meno denunce per incidente ma l' assicurazione cresce lo stesso.

