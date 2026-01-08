Rc auto post incidente con colpa Polizze più care per 18mila cittadini

Secondo l’osservatorio Rc auto di Facile, oltre 18.000 cittadini marchigiani dovranno affrontare un aumento delle tariffe dopo un incidente con colpa. Questa situazione evidenzia come le polizze auto possano subire variazioni significative a seguito di sinistri, influenzando il costo dell’assicurazione per molti automobilisti nella regione. È importante conoscere le dinamiche che determinano queste variazioni per gestire al meglio la propria polizza e i futuri rischi.

di Giovanni Di Caprio ANCONA Brutte notizie per oltre 18mila automobilisti marchigiani. Secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, quest’anno vedranno aumentare il costo del servizio assicurativo che copre i danni causati a terzi. Un dato che, in percentuale, è al secondo posto della classifica nazionale. Dall’altro lato, però, secondo i numeri di Facile.it per gli automobilisti marchigiani il premio medio Rc auto è stato di 581,12 euro, quindi in calo del 4,2% rispetto a dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

