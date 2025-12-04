Generation Gucci la prima pre-coll di Demna è il lookbook di una sfilata mai avvenuta

Tra passato e presente, Demna reinventa i codici di Gucci attraverso un lookbook che mescola archivi e visione personale, parlando alle nuove generazioni e anticipando la sua estetica per la Maison in attesa della sfilata di febbraio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Generation Gucci, la prima pre-coll di Demna è il lookbook di una sfilata mai avvenuta

News recenti che potrebbero piacerti

L'Officiel Italia. Mindtrix · GUCCI. #FASHION — Generation Gucci: il nuovo sguardo di Demna. Scattato da Demna come un lookbook per una sfilata mai avvenuta, “Generation Gucci” è una sintesi potente dei codici d’archivio della Maison riletti attraverso la su - facebook.com Vai su Facebook

Generation Gucci , la prima pre-coll di Demna è il lookbook di una sfilata mai avvenuta - Tra passato e presente, Demna reinventa i codici di Gucci attraverso un lookbook che mescola archivi e visione personale, parlando alle nuove generazioni e anticipando la sua estetica per la Maison in ... Segnala vanityfair.it

Prima dell’esordio in passerella Gucci svela la pre-fall by Demna - Un compendio della storia di Gucci in circa sessanta outfit. Da pambianconews.com

Sexy Gucci: con la nuova collezione prefall Demna omaggia Tom Ford - Ideato da Demna per una sfilata mai realizzata, Generation Gucci attraversa codici storici e archivi, celebrando l’epoca di Tom Ford ... Segnala amica.it

Demna diventa fotografo per la pre-fall 2026 di Gucci - Prosegue l’esplorazione dei codici d’archivio e visivi della doppia G da parte del direttore creativo. Lo riporta msn.com

Generation Gucci: il manifesto-teaser di Demna che anticipa la sfilata - In attesa della sfilata del debutto a febbraio, il direttore creativo svela nel lookbook per la Pre- Lo riporta fashionmagazine.it

Gucci "brucia" le sfilate di Milano: lanciata la prima collezione di Demna - Esplorano tutte le sfumature della "Gucciness", l'essenza della maison come visione e linguaggio estetico condiviso, questi primi look frutto della creatività e del lavoro del designer georgiano. Segnala tgcom24.mediaset.it