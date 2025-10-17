Calciomercato Juve un top club si inserisce nella corsa per quel centrocampista | l’interesse dei bianconeri resta vivo ma… La situazione

Calciomercato Juve, un top club si inserisce nella corsa per quel centrocampista: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. La caccia al rinforzo per il centrocampo si complica. Il calciomercato Juve non è l’unico top club ad aver messo gli occhi su Gustavo Sà, talentuoso centrocampista classe 2004 del Famalicão. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sul giocatore portoghese ci sarebbe infatti anche il fortissimo interesse del Manchester City. La dirigenza bianconera aveva individuato in Sà uno degli obiettivi principali per la sessione di gennaio, un profilo giovane e di qualità da inserire nella mediana di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un top club si inserisce nella corsa per quel centrocampista: l’interesse dei bianconeri resta vivo ma… La situazione

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Juve, su Vlahovic irrompono Barcellona e Bayern! Deco e Ristic in contatto - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Juve, su #Vlahovic irrompono #Barcellona e #Bayern! #Deco e #Ristic in contatto - X Vai su X

Calciomercato Juve, top club europei alla porta per strappare quel bianconero: la rivelazione in vista della prossima estate, il club è avvisato - Calciomercato Juve, top club europei alla porta per quell’attaccante bianconero: tutti gli aggiornamenti Un presente da protagonista, un futuro tutto da scrivere, ma quasi certamente lontano da Torino ... Lo riporta juventusnews24.com

Rinnovo Yildiz, tutta la verità su cosa sta accadendo in questi giorni: dai contatti continui tra la Juve e l’entourage passando per l’interesse dei top club europei. Le ... - Rinnovo Yildiz, tutta la verità su cosa sta accadendo in questi giorni: gli aggiornamenti sul futuro del 10 della Juve Una priorità assoluta, una trattativa da chiudere per blindare il futuro e respin ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, Thuram dichiarato intoccabile: i top club restano in attesa - Juventus blinda Khephren Thuram: il centrocampista è dichiarato intoccabile nonostante l’interesse di Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham ... Segnala europacalcio.it