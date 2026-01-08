Ascolti tv trionfa ‘A testa alta’ | la serie di Canale 5 vola con il 25,2%
(Adnkronos) – 'A Testa Alta – Il coraggio di una donna', la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli, in onda ieri su Canale 5 vince la sfida del prime time con 4.035.000 spettatori, raggiungendo il 25,2% di share. Medaglia d'argento per 'Tempi supplementari', terzo film della collana di nuovi titoli di 'Purché finisca bene' in . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 7 Novembre 2025. Tony Maiello trionfa nella finale di Tale e Quale Show, ma Canale 5 tiene testa con “Tradimento”
Leggi anche: Ascolti TV di mercoledì 7 gennaio 2026: Canale 5 domina la prima serata, bene Rai1 ma vince “A Testa Alta”
Ascolti TV martedì 6 gennaio 2026: La rivincita di Stefano De Martino. Rai1 trionfa con lo Speciale Lotteria di Affari Tuoi - Stefano De Martino ha (stra)vinto la gara degli ascolti nella prima serata di ieri, 6 gennaio 2026, con la puntata speciale di Affari Tuoi. msn.com
#AscoltiTv - #affarituoi by De Martino trionfa con la #LotteriaItalia - #Barbie flop. Disfatta di #Canale5 contro #Rai1 - Top e Flop in prime time x.com
Ascolti TV 5 gennaio, trionfa Salemme: 2.850.000 spettatori per “Ogni promessa è debito”. facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.