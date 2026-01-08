Ascolti TV di mercoledì 7 gennaio 2026 | Canale 5 domina la prima serata bene Rai1 ma vince A Testa Alta

L’ascolto TV di mercoledì 7 gennaio 2026 mostra una leggera prevalenza di Canale 5 nella prima serata, grazie alla trasmissione “A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna”, che ha registrato oltre 4 milioni di spettatori. Rai1 si conferma una valida alternativa, ottenendo buoni risultati, ma il prime time è stato dominato dal canale commerciale. Questi dati forniscono un quadro chiaro delle preferenze degli spettatori in questa giornata.

Canale 5 vince la sfida della prima serata con “A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna”, che supera i 4 milioni di spettatori. Prima serata: Canale 5 in testa, Rai1 distaccata La serata televisiva di mercoledì 7 gennaio 2026 premia nettamente Canale 5.Il film “A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna” . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di mercoledì 7 gennaio 2026: Canale 5 domina la prima serata, bene Rai1 ma vince “A Testa Alta” Leggi anche: Ascolti TV | Mercoledì 7 Gennaio 2026. A Testa Alta (25.2%), Tempi supplementari (13.1%) Leggi anche: Ascolti tv, la prima serata è di ‘Un Professore’ su Rai1. Testa a testa tra De Martino e Scotti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ascolti tv mercoledì 7 gennaio | Tempi supplementari A testa alta Safe. Ascolti tv ieri (7 gennaio): trionfo Sabrina Ferilli, A Testa Alta parte col botto e asfalta Zeno - La nuova fiction Mediaset vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplementari si ferma al 13,1% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV di mercoledì 7 gennaio 2026 - Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove ... mondotv24.it

Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna - I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta, ... fanpage.it

#AscoltiTV | Mercoledì 7 Gennaio 2026. Boom #ATestaAlta (25.2%), doppiato #TempiSupplementari (13.1%). Scotti (27.1%) torna ad allungare su De Martino (23.2%) Tutti i dati x.com

Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025. Vince L’Anno che Verrà (35.5%) ma Capodanno in Musica si difende bene (28.2%). Il Messaggio del Presidente della Repubblica al 65.7% tra Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5 e La7 Tutti i dati facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.