Il tecnico rossonero è stato espulso nel concitato finale di Milan-Lazio Non solo Collu e il Var Di Paolo, protagonista in negativo di Milan-Lazio è stato anche Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è stato espulso dallo stesso Collu per l’atteggiamento aggressivo e, probabilmente, per le sue parole mentre l’arbitro si apprestava a vedere al monitor l’episodio Pavlovic-Romagnoli in collegamento con la sala Var. (AnsaFoto) – Calciomercato.it A ‘Radio Radio’, Franco Melli ha criticato aspramento Allegri. A suo avviso, “la sceneggiata dell’allenatore del Milan, nonostante sia stato espulso, ha pesantemente condizionato la decisione dell’arbitro “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Maxi squalifica Allegri: "Tre mesi per aver volutamente condizionato l'arbitro"