Arretrati e aumenti per lavoratori della scuola andati in pensione nel 2024 e 2025 | cosa spetta Pillole di Question Time
Nel question time del 30 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Francesco Sciandrone della Uil Scuola Rua, sono stati approfonditi gli arretrati e gli aumenti salariali previsti per i lavoratori della scuola pensionati nel 2024 e 2025. Si è discusso di diritti e aspetti pratici legati a queste importanti azioni di tutela per il personale in uscita.
Nel question time del 30 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua), è stata affrontata una questione rilevante per il personale scolastico andato in pensione negli ultimi anni. Un focus particolare è stato posto sui diritti economici di chi è cessato dal servizio nel 2024 o nel 2025, in riferimento al contratto collettivo nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Contratto Scuola 2022-2024: aumenti in arrivo, 1.600 euro di arretrati, e cosa cambia nel cedolino. Pillole di Question Time
Leggi anche: Stipendio, sulle ore eccedenti del 2024-2025 non sono previsti arretrati contrattuali. Pillole di Question Time
Aumenti stipendiali per docenti e personale ATA: le cifre, quando gli arretrati? [SPECIALE]; Contratto scuola: aumenti e arretrati in arrivo per docenti e Ata; Arretrati contratto scuola, quando arriveranno?; Stipendio scuola, arretrati possibili a gennaio con emissione speciale. Quale differenza tra lordo e netto. RISPOSTE AI QUESITI.
Arretrati docenti 2026, gli importi: in arrivo assegni fino a 2.261 euro con tassazione separata, ecco le tabelle definitive - Nel 2026 saranno erogati gli arretrati ai docenti per il biennio 2024- orizzontescuola.it
Stipendio scuola, arretrati possibili a gennaio con emissione speciale. Quale differenza tra lordo e netto. RISPOSTE AI QUESITI - Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? orizzontescuola.it
Arretrati e aumenti stipendio docenti 2026: quanto entra in tasca agli insegnanti - Per una volta, a gennaio non arrivano solo bollette e conguagli: nel 2026 per i docenti c’è anche una buona notizia. alphabetcity.it
Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto?
Arretrati e aumenti per Docenti e ATA: aggiornato il calendario NoiPA di gennaio 2026 L’entrata in vigore del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca e il pagamento degli arretrati al personale scolastico hanno portato NoiPA a riorganizzare in modo straordinario l - facebook.com facebook
#Scuola, aumenti e arretrati in arrivo per docenti e ATA. Qui tutti i dettagli mim.gov.it/web/guest/-/sc… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.