Arretrati e aumenti per lavoratori della scuola andati in pensione nel 2024 e 2025 | cosa spetta Pillole di Question Time

Nel question time del 30 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Francesco Sciandrone della Uil Scuola Rua, sono stati approfonditi gli arretrati e gli aumenti salariali previsti per i lavoratori della scuola pensionati nel 2024 e 2025. Si è discusso di diritti e aspetti pratici legati a queste importanti azioni di tutela per il personale in uscita.

Nel question time del 30 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua), è stata affrontata una questione rilevante per il personale scolastico andato in pensione negli ultimi anni. Un focus particolare è stato posto sui diritti economici di chi è cessato dal servizio nel 2024 o nel 2025, in riferimento al contratto collettivo nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

