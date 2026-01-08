Aperte le iscrizioni alla Colmen Trail 2026
Sono aperte le iscrizioni alla Colmen Trail 2026, la prima gara di trail running organizzata in provincia di Sondrio. L’evento si terrà domenica 19 aprile sulla montagna che sovrasta Morbegno, promossa dal Team Valtellina. Un’occasione per gli appassionati di corsa in natura di vivere un’esperienza sulla splendida “montagna magica” della valle.
