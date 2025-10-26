Scivola nel sentiero e si infortuna | donna salvata dai Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta nel primo pomeriggio di domenica 26 ottobre in prossimità di Santa Maria di Mirteto, nel Comune di San Giuliano Terme, per l'operazione di soccorso a una persona.Una donna di 70 anni si è infortunata durante un'escursione sul sentiero CAI 121. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

