Antonio non c’è più Schianto spaventoso in Italia il bilancio è drammatico

Un grave incidente in Italia ha causato la morte di Antonio Angius, 57 anni, originario di Suni, nell’Oristanese. L’uomo è stato vittima di un malore improvviso mentre era alla guida, portandolo a perdere il controllo dell’auto. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, con un bilancio che ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

Un uomo di 57 anni, Antonio Angius, originario di Suni, nel territorio dell' Oristanese, è morto nella tarda mattinata dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto. La tragedia si è consumata lungo la strada statale 292, all' uscita del paese della Planargia, mentre l'uomo stava percorrendo il tratto stradale in direzione extraurbana. Angius era al volante di una Fiat Panda quando, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del veicolo a causa del malore. L'auto, ormai senza guida, è uscita di strada, terminando la sua corsa oltre la carreggiata, senza coinvolgere altri mezzi.

